Как доменная зона .tatar преодолеет стагнацию

В марте 2015 года стартовала свободная регистрация доменных имен в зоне .tatar. Как выяснило «Реальное время», сейчас в ней активны порядка тысячи доменных имен, а эксперты отмечают стагнацию в части регистраций.



Как рассказал менеджер по продуктам этого хостинг-провайдера и регистратора доменов Антон Бобков, в данный момент в .tatar активны 904 домена, а всего за 5 лет было зарегистрировано порядка нескольких тысяч доменов, однако часть из них владельцы продлевать не стали.

Генеральный директор IT-компании «Эттон» Ефим Климов обращает внимание на то, что это узкоспециализированный домен, направленный на один регион, что изначально ограничивает круг его потенциальных пользователей. Поэтому важно напоминать активнее просвещать представителей бизнеса в регионе для подогрева интереса к домену.



— Не стоит ожидать одномоментного исчезновения доменной зоны .tatar, равно как и резкого скачка регистраций в ней. Однако, на мой взгляд, дополнительные просветительские работы среди представителей бизнеса в регионе (как одной из проактивных аудиторий в интернете) со стороны регистратуры .tatar могли бы повлиять на положительную динамику регистраций, — резюмирует эксперт.

Подробнее в материале «Реального времени».

