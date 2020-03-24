На казанской станции Ометьево перестанет работать пригородная железнодорожная касса

С 1 апреля в Казани на станции Ометьево перестанет функционировать железнодорожная касса. Такая мера связана со снижением пассажиропотока.

Также с 1 апреля закрывается касса на остановочном пункте 771-й километр в Зеленодольском районе Татарстана, пишет пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на АО «Содружество».

Ранее сообщалось, что с 30 марта у пригородного поезда №6301 Казань — Свияжск появится новая остановка. Она будет на станции Атлашкино.