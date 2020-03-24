У пригородного поезда Казань — Свияжск появится новая остановка

С 30 марта у пригородного поезда №6301 Казань — Свияжск появится новая остановка. Она будет на станции Атлашкино.

Теперь отправление со станции Казань будет в 06:37, поезд остановится на станции Атлашкино в 07:26 — 07:27 и прибудет на станцию Свияжск в 07:46.

Также для данного маршрута отменили остановку Старое Аракчино, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее сообщалось, что с 4 февраля для мультимодального маршрута Казань — Свияжск вводится дополнительный рейс автобуса, который позволит добраться до острова-града от железнодорожной станции.

