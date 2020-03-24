У пригородного поезда Казань — Свияжск появится новая остановка
С 30 марта у пригородного поезда №6301 Казань — Свияжск появится новая остановка. Она будет на станции Атлашкино.
Теперь отправление со станции Казань будет в 06:37, поезд остановится на станции Атлашкино в 07:26 — 07:27 и прибудет на станцию Свияжск в 07:46.
Также для данного маршрута отменили остановку Старое Аракчино, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Ранее сообщалось, что с 4 февраля для мультимодального маршрута Казань — Свияжск вводится дополнительный рейс автобуса, который позволит добраться до острова-града от железнодорожной станции.
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