Минсельхоз Татарстана пообещал фермерам деньги на приобретение лошадей татарской породы

Бюджет Татарстана будет выделять субсидии на приобретение и содержание лошадей породы Татарская. Замминистра сельского хозяйства РТ Ленар Гарипов заявил о необходимости возрождения породы.

Республика готова покрывать до 60% затрат на приобретение поголовья лошадей, передает пресс-служба министерства. Также бюджет выделит по 20 тысяч рублей на одну лошадь для содержания поголовья.

Субсидия предоставляется ежегодно при сохранении маточного поголовья лошадей татарской породы. Условием предоставления субсидии является также наличие у получателей племенных свидетельств или паспортов на каждую голову лошади.

Отмечается, что возрождением лошадей татарской породы около 10 лет занимался фермер из села Ахметьево Алькеевского района РТ Фанис Бакиров. Всего в Татарстане насчитывается 646 голов татарских лошадей. Их содержат три хозяйства: ИП «Набиуллин Ф.М.» из Лениногорского района, КФХ «Бакиров Ф.Р.» из Алькеевского района и ООО «Племрепродуктор им. Гиниятуллина С.Ш.» из Тюлячинского района.

Напомним, что еще в декабре 2018 года общественники Башкирии возмутились регистрацией татарской породы. Они уверены, что татарские коневоды присвоили себе «башкирскую лошадь».