Казанские «Зенит» и «Динамо» распустили игроков до 30 апреля

Казанские волейбольные клубы мужской «Зенит» и женское «Динамо» распустили своих игроков до конца апреля, сообщается на официальных сайтах этих команд.

Такое решение было принято после приостановки чемпионатов России по волейболу на неопределенный срок и запрета на проведение тренировок до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Игрокам обеих команд предложена самостоятельная работа по индивидуальным графикам. Об отъезде иностранных волейболистов из России речи пока не идет.

Напомним, ранее стало известно о том, что положительный тест на коронавирус сдал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.



Подробнее о приостановке волейбольных соревнований можно почитать в материале «Реального времени».