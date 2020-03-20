Доигровщик «Зенит-Казань» рассказал о положительном тесте на коронавирус

Игрок казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвин Нгапет написал, что результаты теста на коронавирус оказались положительными.

«На прошлой неделе я получил положительный результат теста на #covid19», — написал Нгапет.

Он подчеркнул, что пережил три сложных дня, но теперь они кончились. Волейболист добавил, что останется в больнице еще неделю.

Ранее в пресс-службе клуба не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что первым заразившимся в Татарстане стал французский спортсмен Эрвин Нгапет.