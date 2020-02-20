Казань претендует на звание города трудовой доблести России

Мэр Казани предложил обратиться к президенту России с просьбой о присвоении столице Татарстана почетного звания «Город трудовой доблести». Свое предложение Ильсур Метшин озвучил сегодня на заседании сессии Госсовета республики.

Докладчик отметил, что Казань достойна звания, так как ее жители много сделали для помощи фронту — в годы Великой Отечественной здесь выпускался каждый шестой самолет, более четырех миллиардов снарядов для «Катюши» были отправлены с казанских заводов.

«Казань уже накануне войны являлась признанным научным центром Поволжья, а в годы войны сюда было эвакуировано 33 научных учреждения», — отметил Метшин. Также в городе работало 45 госпиталей.

После своего выступления мэр города призвал депутатов республики поддержать инициативу. На заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Госсовета РТ предложение Метшина уже одобрили, сообщил участникам заседания председатель комитета Альберт Хабибуллин.