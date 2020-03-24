Невозвратные билеты на поезда дальнего следования в РТ можно сдать онлайн

Фото: Денис Гордийко

Пассажиры, которые приобрели билеты на поезда дальнего следования по невозвратному тарифу, могут вернуть их онлайн до 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Возврат электронных билетов будет осуществлен на тех же условиях, что и обычные билеты. Полную стоимость можно вернуть в случае, если билет возвращается более чем за 8 часов до отправления, за исключением сбора за возврат билета в 210,6 рублей. Если билет сдается менее чем за 8 часов до отправки поезда, действуют другие условия, с которыми можно ознакомиться на сайте РЖД.

Пассажиры, находящиеся на карантине и самоизоляции, могут вернуть билет уже после снятия ограничений. Им также будет возвращена полная стоимость билетов. Для этого необходимо предъявить справку из медучреждения.

