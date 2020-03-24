ЦБ попросил банки ограничить выдачу наличных в банкоматах

Банк России обратился к банкам с просьбой «по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции». Ради профилактики распространения коронавируса, ЦБ посоветовал выдерживать банкноты по три-четыре дня, прежде чем они будут выданы другому клиенту.

В банкоматах с рециркуляцией банкноты передаются от клиента к клиенту непрерывно, без «очистки» в банке. При этом вирус может сохраняться на них до трех-четырех дней. Регулятор же выдерживает купюры до двух недель, прежде чем выдавать их клиентам, говорится на сайте Центробанка.

