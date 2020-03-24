Кредитор Казанского завода синтетического каучука сменил конкурсного управляющего

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Основной кредитор «Казанского завода синтетического каучука» ГК «Внешэкономбанк» сменил конкурсного управляющего Ольгу Рушицкую, с подачи которой оборонное предприятие вошло в процедуру конкурсного производства с 23 июля прошлого года. Официальная информация об освобождении арбитражного управляющего КЗСК была опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве в конце прошлой недели. Как следует из документа, решение о смене управляющего было принято на очередном собрании кредиторов КЗСК, прошедшем 27 февраля в Казани. В нем скупо и без подробностей сообщается, что новая кандидатура арбитражного управляющего будет выбрана из членов Ассоциации МСРО «Содействие», которая, с одобрения большинства кредиторов, приходит на замену СРО «Развитие» (последняя была утверждена полгода назад, — прим. ред.).

Что побудило кредиторов КЗСК разорвать партнерские отношения с СРО «Развитие» после первых полугода проведения процедуры финансового оздоровления, остается неясным. В сообщении напрочь отсутствует формулировка, объясняющая мотивы неожиданного хода кредиторов ВЭБа.

Подробнее в материале «Реального времени».

