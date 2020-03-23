СМИ: в Йошкар-Оле нашли похищенного из роддома ребенка

Сотрудники полиции нашли новорожденную девочку, похищенную из роддома в Йошкар-Оле.

Напомним, инцидент произошел днем 23 марта в перинатальном центре города. Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, не обнаружила ребенка в комнате.



На поиски пропавшего ребенка отправились наряды полиции, оперативники, участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Также к ним подключились волонтеры из Татарстана и Чувашии.

Как сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, девочка найдена живой. «Но прежде чем об этом будет объявлено официально, должны быть соблюдены необходимые процедуры, чтобы можно было точно утверждать, что это тот самый ребенок», — отметил собеседник агентства.

Следователями возбуждено два уголовных дела по статьям «Похищение несовершеннолетнего» и «Халатность».