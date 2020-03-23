В Марий Эл из роддома похитили новорожденную девочку

В Йошкар-Оле из роддома пропала новорожденная девочка.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 23 марта в перинатальном центре города.

Как рассказал «РИА Новости» источник, мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, девочки уже не было. По словам свидетелей, те видели на территории больницы женщину, которая там не лежала.

Возбуждены уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, ищут свидетелей и пропавшего младенца.

Ранее сообщалось, что в 2016 году жительница Омска нашла в соцсетях жительницу Челнов и рассказала, что у нее не хватает средств на воспитание ребенка. Челнинка, в свою очередь, была готова взять девочку себе. Мать отвезла дочь в другой город и оставила на попечение чужой женщине.

