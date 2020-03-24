В Казани на карантин закрылись государственные кинотеатры

В Казани государственные кинотеатры приостановили свою работу согласно рекомендациям Минкультуры РФ в связи с пандемией коронавируса.

Временно закрылись кинотеатр «Мир» и кинозалы в культурно-досуговом комплексе имени Ленина.

На сегодняшний день в столице Татарстана продолжают работать кинотеатры «КАРО», «Синема-5» и «Алмаз Синема».

По словам директора «Киномакса» в торговом центре «Тандем» Елены Леонтьевой, в кинотеатре соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора, в частности увеличен промежуток между сеансами, появились антисептики для гостей, пишет «Татар-информ».

Отметим, что в Челнах на карантин закрылись все кинотеатры.

Ранее сообщалось, что за первый день запрета культурно-массовых мероприятий Минкультом РТ кассовые сборы в кинотеатрах Татарстана упали в разы — до 562 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

