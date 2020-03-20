Выручка кинотеатров Казани упала в 4—5 раз

За первый день запрета культурно-массовых мероприятий Минкультом РТ кассовые сборы в кинотеатрах Татарстана упали в разы — до 562 тыс/ рублей. Об этом свидетельствуют данные электронной системы ЕАИС по продаже билетов Фонда кино. Вчерашний день обнулил их сборы: буквально за день трафик посетителей в казанских залах упал вдвое — до 2,3 тысячи человек (данные на 19.38 мск).



Перед натиском угрозы эпидемии не устояли многие татарстанские кинотеатры вне зависимости от того, частные они или государственные. Последние закрылись почти мгновенно. Так, казанский кинотеатр «Мир», принадлежащий казанскому КЗИО, отменил полную программу показов прямо в день подписания приказа Минкульта РТ. Судя по его афише, он возобновит показы 16 апреля. С опозданием на месяц он начнет сеансы мировой премьеры детского фильма «Тролли 2. Мировой тур». До этого времени, как говорится на сайте, «Мир» временно прекращает работу.

Кинотеатр «Мир», принадлежащий казанскому КЗИО, отменил полную программу показов прямо в день подписания приказа Минкульта РТ. Фото kzn.ru

Вслед за ним уходит на карантин некогда известный и популярный кинотеатр «Родина», располагающийся в историческом центре Казани. Управляющий кинотеатром Марсель Сагдуллин сообщил «Реальному времени», что с субботы, 21 марта, они приостанавливают работу, так как трафик посетителей падает.



Простой продлится до 15 апреля. На это время администрация отправляет своих работников в вынужденный простой с сохранением 2/3 заработной платы, уточнил он. Что будет дальше — неизвестно.

Пока продажи билетов на сеансы кино не приостановили «Киномакс», «КАРО фильм». Однако центральные офисы обеих компаний, располагающиеся в Москве, перешли на удаленный режим работы. Другой прокатчик кино — сеть «Алмаз Синема» — через сайт обратился к киноманам со специальным уведомлением о том, что кинотеатры работают в штатном режиме, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Правда, расписание сеансов «активно» только до воскресенья.



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