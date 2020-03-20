В Набережных Челнах закрылись все кинотеатры
В Набережных Челнах власти города закрыли все кинотеатры на карантин. Чиновники считают, что дезинфекция помещений недостаточна в нынешней обстановке.
Для посещений закрыты кинотеатры «Мадагаскар», «Синемапарк», «Синема 5», «Иллюзиум». Ограничения действуют до 15 апреля, передают «Челнинские известия»
Ранее «Реальное время» сообщало, что кассовые сборы кинотеатров Казани рухнули до минимума.Общество Татарстан
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