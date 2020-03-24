Для городских библиотек Казани создали чаты

В Казани разработан проект «Библиотека по соседству» для дистанционной связи с любой библиотекой города.

Сервис запустили на сайте kzn.ru. Через QR-код любой желающий может вступить в чат с ближайшей по месту жительства библиотекой.

В нем для жителей будет публиковаться последняя информация о наличии книг, бесплатных вебинаров, подкастов и аудиокниг. Перечень QR-кодов доступен на сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что Национальная библиотека Татарстана начала обслуживать читателей в онлайн-режиме. Прием посетителей в помещениях библиотеки приостановлен с 19 марта по 15 апреля.

