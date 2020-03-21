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Национальная библиотека Татарстана начала работу в онлайн-режиме

19:47, 21.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Национальная библиотека Татарстана начала работу в онлайн-режиме
Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Национальная библиотека Татарстана начала обслуживать читателей в онлайн-режиме.

Читатели могут воспользоваться официальным сайтом библиотеки, аккаунтами в социальных сетях, а также электронным каталогом, справочно-информационными ресурсами, справочной службой «Спроси библиотекаря».

Помимо этого, гражданам доступны электронная библиотека и электронная доставка документов.

Прием посетителей в помещениях библиотеки приостановлен с 19 марта по 15 апреля, сообщает пресс-служба библиотеки.

    ОбществоКультураОбразование Татарстан
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