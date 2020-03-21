Национальная библиотека Татарстана начала работу в онлайн-режиме
Национальная библиотека Татарстана начала обслуживать читателей в онлайн-режиме.
Читатели могут воспользоваться официальным сайтом библиотеки, аккаунтами в социальных сетях, а также электронным каталогом, справочно-информационными ресурсами, справочной службой «Спроси библиотекаря».
Помимо этого, гражданам доступны электронная библиотека и электронная доставка документов.
Прием посетителей в помещениях библиотеки приостановлен с 19 марта по 15 апреля, сообщает пресс-служба библиотеки.
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