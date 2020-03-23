Министерства Татарстана вернулись к работе в штатном режиме после критики Минниханова

Министерства и ведомства Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова восстановили прием граждан в обычном режиме.

«Это решение индивидуально принималось министерствами, не было распоряжения, чтобы все перешли на такую работу. Президент их подкорректировал», — сказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 21 марта Минниханов строго поручил представителям министерств и ведомств, муниципальных образований продолжать работу по приему граждан в штатном режиме.

«Нигде не должно быть такого, чтобы гражданин нашей республики не смог обратиться в орган государственной власти», — сказал президент.