Минниханов поручил продолжать работу ведомств, несмотря на карантин

Президент республики Рустам Минниханов строго поручил представителям министерств и ведомств, муниципальных образований продолжать работу по приему граждан в штатном режиме. Несмотря на особую санитарно — эпидемиологическую ситуацию все органы государственной власти должны работать в штатном режиме.

«Нигде не должно быть такого, что бы гражданин нашей республики не смог обратиться в орган государственной власти» — сказал президент.

Так же Минниханов представителей ведомств самим посещать магазины, аптеки для контроля наличия необходимой продукции и ее стоимости.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РТ.

