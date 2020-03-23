Мишустин поручил отложить выплаты регионов по бюджетным кредитам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил российскому Минфину отложить выплаты регионов по долгам. Речь идет о бюджетных кредитах, ранее полученных регионами.
Глава российского правительства поручил до 25 марта внести в законодательство возможность отсрочить выплаты или реструктурировать долги, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что регионы могут получить новые кредиты из федерального бюджета из нового фонда в 300 млрд рублей.ОбществоВласть
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