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Мишустин поручил отложить выплаты регионов по бюджетным кредитам

10:02, 23.03.2020
Мишустин поручил отложить выплаты регионов по бюджетным кредитам
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил российскому Минфину отложить выплаты регионов по долгам. Речь идет о бюджетных кредитах, ранее полученных регионами.

Глава российского правительства поручил до 25 марта внести в законодательство возможность отсрочить выплаты или реструктурировать долги, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что регионы могут получить новые кредиты из федерального бюджета из нового фонда в 300 млрд рублей.

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