«Ведомости»: правительство РФ готовит антикризисный фонд в 300 млрд рублей

Правительство России готовит антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса. Планируется, что будет создан фонд в 300 млрд рублей за счет оптимизации бюджетных расходов.

По информации «Ведомостей», фонд будет поддерживать бизнес, регионы, госкомпании и население. План предусматривает компенсацию доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных листов.

Бизнес в сфере туризма и авиаперевозок получит налоговые каникулы. Компаниям малого и среднего бизнеса дадут квартальную отсрочку для выплаты налогов. Отсрочку до шести месяцев на выплаты дивидендов получат и госкомпании. Участникам госконтрактов будет разрешено сослаться на форс-мажор из-за распространения коронавируса.

Регионы, которые будут выполнять региональные планы развития экономики, получат бюджетные кредиты.



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