Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован, игроки и персонал «Уфы» ушли на карантин
Футболисты и персонал «Уфы» ушли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
По сообщениям СМИ, 17 марта полузащитник клуба Оливье Тилль был госпитализирован в инфекционную больницу с повышенной температурой и признаками ОРВИ. У игрока взяли два анализа на коронавирус, которые оказались отрицательными, рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
«17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату», — сказал Газизов.
Напомним, футболисты уфимского клуба были отправлены в отпуск до 2 апреля. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил такое решение отсутствием смысла в тренировках без понимания дальнейшей судьбы нынешнего сезона РПЛ.
Ранее РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России по футболу сроком до 10 апреля.СпортФутбол Башкортостан
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