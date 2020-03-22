Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован, игроки и персонал «Уфы» ушли на карантин

Футболисты и персонал «Уфы» ушли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

По сообщениям СМИ, 17 марта полузащитник клуба Оливье Тилль был госпитализирован в инфекционную больницу с повышенной температурой и признаками ОРВИ. У игрока взяли два анализа на коронавирус, которые оказались отрицательными, рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату», — сказал Газизов.

Напомним, футболисты уфимского клуба были отправлены в отпуск до 2 апреля. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил такое решение отсутствием смысла в тренировках без понимания дальнейшей судьбы нынешнего сезона РПЛ.

Ранее РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России по футболу сроком до 10 апреля.