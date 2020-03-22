В Уфе полиция проверит блогера, которая не стала соблюдать карантин после прибытия из Таиланда
Блогера из Уфы, которая отказалась придерживаться установленного двухнедельного карантина по прибытии из Таиланда, проверит полиция. Жалобу на девушку написали ее подписчики.
Сообщается, что 20 марта девушка с супругом и маленькой дочкой вернулись из Таиланда. Сидеть на карантине они отказались и сразу поехали к родителям в деревню. Такое халатное отношение возмутило пользователей интернета. Девушке начали писать оскорбления, а кто-то написал жалобу в полицию, передает Bash.news
Отметим, что карантин для прибывающих из-за рубежа обязателен. Ранее в Ставрополье инфекционист скрыла свою поездку в Испанию и не провела 14 дней в самоизоляции. В итоге она находится в реанимации с двусторонней пневмонией, а у контактировавших с ней подозревают коронавирус. Теперь ей грозит уголовное наказание.
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