В Уфе полиция проверит блогера, которая не стала соблюдать карантин после прибытия из Таиланда

Фото: @guzel_sharafutdinova

Блогера из Уфы, которая отказалась придерживаться установленного двухнедельного карантина по прибытии из Таиланда, проверит полиция. Жалобу на девушку написали ее подписчики.

Сообщается, что 20 марта девушка с супругом и маленькой дочкой вернулись из Таиланда. Сидеть на карантине они отказались и сразу поехали к родителям в деревню. Такое халатное отношение возмутило пользователей интернета. Девушке начали писать оскорбления, а кто-то написал жалобу в полицию, передает Bash.news

Отметим, что карантин для прибывающих из-за рубежа обязателен. Ранее в Ставрополье инфекционист скрыла свою поездку в Испанию и не провела 14 дней в самоизоляции. В итоге она находится в реанимации с двусторонней пневмонией, а у контактировавших с ней подозревают коронавирус. Теперь ей грозит уголовное наказание.

