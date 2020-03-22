Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о самом безопасном и небезопасном транспорте в условиях распространения коронавируса.

Инфекционист подчеркнул, что самым опасным будет тот вид транспорта, где присутствует большая скученность людей.

Однако эксперт выделил метро как не самый опасный транспорт, поскольку там будут использоваться тепловизоры и системы фильтрации воздуха.

Самым безопасным Викулов назвал личный транспорт.

Кроме того, врач подчеркнул, что, выбирая между автобусом и такси, следует отдать предпочтение последнему, передает телеканал «Звезда».

Ранее перевозчики Казани показали, как они обрабатывают автобусы перед выходом на линию.