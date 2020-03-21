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В Иннополисе перенесли конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» на осень

15:07, 21.03.2020

Организаторы ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), проходящей в Иннополисе, сообщили о переносе даты мероприятия в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации в мире и в России.

Конференция должна была пройти 20-22 мая, теперь ориентировочно она пройдет в сентябре 2020 года, сообщили «Реальному времени» организаторы.

О более точных датах проведения мероприятия станет известно позднее.

Общество Татарстан
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