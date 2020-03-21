Инфекционист из Ставрополя с подозрением на коронавирус скрыла поездку в Испанию

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина скрыла от руководства поездку в Испанию, а затем, не выдержав положенный карантин, неделю ходила на совещания, проводила лекции и участвовала в научной конференции.



Женщина находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

В отношении Санниковой сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК России (сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией) и ч. 1 ст. 293 УК России (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Полиция начала проверку, передает РБК.

Напомним, что по прибытию из-за границы каждый гражданин должен об этом сообщить по телефонам горячей линии, в скорую помощь или по номеру 112 и выдержать карантин в течение двух недель. Уклоняющихся от карантина будут отслеживать с помощью пограничников.