Уклоняющихся от самоизоляции в РТ будут искать с помощью пограничников

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Граждан, не сообщивших о заграничных поездках и не соблюдающих режим самоизоляции, будут искать с помощью пограничников. Об этом заявила руководитель Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

Каждый прибывший из-за границы должен сообщить об этом в Роспотребнадзор. Идти в больницу для этого не надо. Достаточно позвонить по телефонам горячей линии, в скорую помощь или по номеру 112. На десятый день в режиме самоизоляции будет проведен забор анализов.

Скрыть факт поездки не удастся, все данные будут проверяться через пограничную службу и МВД, передает «Татар-информ».

