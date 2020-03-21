Чулпан Хаматова рассказала, что мечтала сыграть Зулейху в экранизации романа Гузель Яхиной

Фото: телеканал «Россия 1»

Актриса Чулпан Хаматова на пресс-конференции рассказала, что мечтала сыграть главную роль в экранизации романа казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

«Жизнь, которая идет вперед, стерла глубинные воспоминания, и читая книгу, я поняла, что это все просыпается, это и есть моя корневая идентификация... Вдруг это все вернулось. Для меня это время — страшнейшая страница в нашей истории», — рассказала Хаматова (цитата по «РИА Новости»).

Сама Яхина призналась, что в процессе написания автор представляла себе Хаматову в роли Зулейхи.

«Чулпан умеет сочетать в себе и хрупкость, и нежность, и стержень, и силу одновременно... Мне кажется, это одна из ее лучших ролей», — сказала Яхина.

По ее словам, сначала история была написана как сценарий, а потом она развилась в роман.

Напомним, сегодня в большом зале московского киноцентра «Октябрь» должен был пройти благотворительный показ и премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза». Его отменили и в итоге организовали пресс-конференцию в онлайн-формате.