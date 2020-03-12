В Москве пройдет благотворительный показ и премьера сериала «Зулейха открывает глаза»
20 марта в большом зале московского киноцентра «Октябрь» пройдет благотворительный показ и премьера самого ожидаемого многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной.
Гостями премьеры станут создатели сериала, а также исполнители главных ролей. После премьерного показа 3-й и 4-й серий состоится обсуждение со зрителями. В дискуссии примут участие Яхина, Чулпан Хаматова и режиссер Егор Анашкин, сообщили в пресс-службе телеканала «Россия 1».
Ранее Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Она призналась, что волновалась, что трагедию раскулачивания крестьянства на экране могут превратить в мелодраму, но ее опасения не подтвердились.
По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и новых властей.ОбществоКультура Татарстан
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