В Москве пройдет благотворительный показ и премьера сериала «Зулейха открывает глаза»

Фото: телеканал «Россия 1»

20 марта в большом зале московского киноцентра «Октябрь» пройдет благотворительный показ и премьера самого ожидаемого многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной.

Гостями премьеры станут создатели сериала, а также исполнители главных ролей. После премьерного показа 3-й и 4-й серий состоится обсуждение со зрителями. В дискуссии примут участие Яхина, Чулпан Хаматова и режиссер Егор Анашкин, сообщили в пресс-службе телеканала «Россия 1».

1 / 27 Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Фото телеканала «Россия 1»

Ранее Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Она призналась, что волновалась, что трагедию раскулачивания крестьянства на экране могут превратить в мелодраму, но ее опасения не подтвердились.

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и новых властей.