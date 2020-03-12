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В Москве пройдет благотворительный показ и премьера сериала «Зулейха открывает глаза»

23:21, 12.03.2020
В Москве пройдет благотворительный показ и премьера сериала «Зулейха открывает глаза»
Фото: телеканал «Россия 1»

20 марта в большом зале московского киноцентра «Октябрь» пройдет благотворительный показ и премьера самого ожидаемого многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной.

Гостями премьеры станут создатели сериала, а также исполнители главных ролей. После премьерного показа 3-й и 4-й серий состоится обсуждение со зрителями. В дискуссии примут участие Яхина, Чулпан Хаматова и режиссер Егор Анашкин, сообщили в пресс-службе телеканала «Россия 1».

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  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»
  • Фото телеканала «Россия 1»

Ранее Яхина поделилась впечатлениями от экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Она призналась, что волновалась, что трагедию раскулачивания крестьянства на экране могут превратить в мелодраму, но ее опасения не подтвердились.

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и новых властей.

ОбществоКультура Татарстан
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