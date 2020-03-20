Представитель АСВ не приехала на суд по УДО для банкира Даутовой

Фото: "Реальное время"

Казанский суд сегодня вновь отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой. На сей раз — в связи с директивой руководства Верховного суда РФ и Совета судей России по предупреждению распространения коронавируса.



Как выяснило «Реальное время», осужденную Даутову доставили на процесс из СИЗО, ее адвокат и представитель прокуратуры прибыли сами, а вот москвичка Татьяна Савельева, представитель потерпевшего по уголовному делу АСВ, прислала заявление о рассмотрении материала без ее участия. Но суд счел нужным объявить перерыв.

Напомним, по приговору Вахитовского райсуда Казани, бывшего председателя правления банка «Спурт» наказали 3 годами и 1 месяцем колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и фальсификацию финотчетности. В СИЗО она пробудет как минимум до окончания трехнедельного «карантина».