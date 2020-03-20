«Впрок» показал свои склады, до верха заполненные туалетной бумагой

Торговая сеть «Впрок» опубликовала фотографии своих складов, которые до верха заполнены туалетной бумагой. Компания решила успокоить покупателей, которые массово раскупают продукцию в страхе, что она закончится.

«Спешим вас успокоить: товара на наших складах достаточно! Никаких задержек в поставках не ожидается! Мы работаем для вас в плановом режиме. В ближайшие дни в магазины будет поступать увеличенное количество товаров первой необходимости, чтобы обеспечить все потребности жителей города. Мы рекомендуем вам не создавать ажиотаж, а делать покупки в удобное для себя время», — отметили в компании.

В комментариях пользователи поинтересовались, имеются ли в наличии медицинские маски и антисептики. Их наличие пообещали восполнить в ближайшее время.

Отметим, что повышенный спрос на туалетную бумагу возник в том числе из-за пранкеров, которые в защитных костюмах покупают в магазинах бумагу. Паникеров уже начали высмеивать: так челнинские флористы в шутку предложили дарить букеты из рулонов туалетной бумаги.