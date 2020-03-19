Соцсети: в Челнах пранкеры в защитных костюмах и противогазах скупают продукты в магазине

Фото: соцсети

В Набережных Челнах пранкеры в костюмах биологической защиты и противогазах скупают туалетную бумагу, тушенку и другие продукты повышенного спроса. Кадрами поделились пользователи соцсетей.

В комментариях к видео уточняется, что действие происходит в гипермаркете «Лента» в Челнах.

На кадрах видно, как двое молодых людей в противогазах и защитных костюмах кладут в продуктовую тележку, которая уже заполнена рулонами туалетной бумаги и продуктами, тушенку. Их снимает товарищ, тоже в противогазе, но без костюма.

Женщина, чей голос звучит за кадром, судя по всему, оценила перформанс. Однако пользователи соцсетей не оценили подобный пранк.

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