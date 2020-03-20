В Челнах флористы в шутку предложили покупать букеты из туалетной бумаги

Фото: @shmel_chelny

В Набережных Челнах один из магазинов цветов пошутил над людьми, скупающими туалетную бумагу. Они подготовили букет из туалетной бумаги.

«И мы решили немного пошутить и поддержать местного производителя, ну и конечно же наших друзей из Нидерландов. Друзья, покупайте цветы, а не туалетную бумагу #buyflowersnottoiletpaper», — подписали фото флористы.

Челлендж #buyflowersnottoiletpaper запустили торговцы цветами.

Ранее в Набережных Челнах предприниматели отметили, что меры против эпидемии привели к росту заказов на доставку цветов.

