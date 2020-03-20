В татарстанских мечетях проводят дезинфекцию

В мечетях Татарстана усилили санитарные меры для профилактики распространения вирусных инфекций в связи с введением на территории республики особого санитарно-эпидемиологического режима.

Как рассказали в ДУМ РТ, в молельнях проводится ежедневная влажная уборка, а также дезинфекция помещений несколько раз в день.

Ковры, ручки дверей, перила лестниц, санузлы и прочие места обеззараживаются специальными средствами. Кроме того, для верующих при входе в мечети установили флаконы с антисептиками для рук.

Такие меры предосторожности должны обезопасить прихожан от риска заражения вирусными инфекциями, сообщили в духовном управлении.

Ранее сообщалось, что духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана разработало рекомендации для мечетей: как они должны работать теперь, когда над миром нависла угроза коронавируса.

