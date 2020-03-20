Следком РТ прекратил уголовное дело против трудовика в приюте «Акчарлак»

Уголовное дело в отношение трудовика приют «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана, воспитанницы которого обвинили его в домогательствах, прекращено.

По словам юриста Алексея Златкина, почти все девочки отказались от обвинений. От своих показаний не отказалась лишь Мелисса Сафина, передает «Казанский репортер».

Юристы настаивают на повторной проверки. Кроме того они добиваются, чтобы Мелиссу вернули бабушке. Сейчас девочка отправлена в детдом в Елабугу.

Напомним, что воспитанницы приюта пожаловались, как некий «Марсель абый», работающий в приюте трудовиком, трогал их за интимные места под видом «массажа» или детских игр. Рустам Минниханов поручил премьер-министру республики Алексею Песошину организовать проверку.

