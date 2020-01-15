Воспитанники приюта в Татарстане пожаловались на домогательства трудовика

Фото: скриншот видео

Воспитанники приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана пожаловались на домогательства со стороны инструктора по труду в учреждении. Видео с жалобами детей распространила жительница Казани Лиана Тимерханова (запись не может быть приведена здесь из-за несовершеннолетних в кадре).

На видеозаписи несколько девочек, как утверждается, из числа воспитанниц приюта рассказывают, как некий «Марсель абый» (фамилия на видео не называется), работающий в приюте трудовиком, трогал их за интимные места под видом «массажа» или детских игр.

Девочки утверждают, что через старших жаловались некоей «Гульфие апе» — заместителю директора приюта. Они также утверждают, что упомянутого работника штрафовали за это и он по-прежнему работает здесь. Последний такой случай, по их словам, имел место в январе 2019 года.

По официальной информации на сайте организаций соцзащиты Татарстана (обновленной 1 октября 2019 года), в приюте работает Гульфия Амирова — заведующая приемным отделением. Также в заведении действительно есть инструктор по труду по имени Марсель.

В приюте «Реальному времени» сообщили, что руководство учреждения уехало в Следственный комитет РТ в связи с публикацией этого видео. Позицию руководства в приюте пока не прояснили, информацию на видео подтверждать не стали.

Изданию пока не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СК по РТ.