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Минниханов поручил провести проверку после заявления девочек из приюта о домогательствах

11:31, 16.01.2020
Минниханов поручил провести проверку после заявления девочек из приюта о домогательствах

Рустам Минниханов поручил премьер-министру республики Алексею Песошину организовать проверку после того, как воспитанницы детского приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе рассказали о домогательствах со стороны учителя труда. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

По информации Галимовой, к работе подключены Следственный комитет, прокуратура РТ, Минтруд РТ и уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Кроме установления правдивости слов детей, проверка также пройдет и в отношении людей, которые сняли детей на видео и выложили беседу в интернет.

Общество Татарстан
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