В Челнах временно закрываются кинотеатры

В Набережных Челнах кинотеатры на время приостановили свою работу.

Основная их часть вышла «на карантин» уже вчера, оставшиеся закрываются сегодня. О приостановке работы кинотеатры предупреждают зрителей, ссылаясь на решение исполкома Челнов и республиканского правительства.

Напомним, по поручению Рустама Минниханова в Татарстане вводится особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля.



Так, до 15 апреля закрылись кинотеатры «Мадагаскар» в ТРЦ Sunrise City и «Синема 5» в ТРЦ «Сити Молл».

В комплексе «ТК» на неопределенный срок приостановил работу «Синема парк», сообщает Chelny-biz.ru



Ранее говорилось, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписала приказ об отмене всех культурно-массовых мероприятий с участием более 50 человек. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

