Совладелец ЛУКОЙЛа спрогнозировал дальнейшее падение цен на нефть

Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что цены на нефть могут упасть до уровня $15—20 за баррель.

«Мы делали технический анализ, а он, конечно, как любой технический анализ, это субъективная оценка, но по техническому анализу первый уровень сопротивления находится сейчас, мы его наблюдаем — это на уровне 32 (доллара за баррель, — прим. ред.), потолок примерно в 28. А второй уровень сопротивления, это 15—20 (долларов за баррель, — прим. ред.)», — отметил он в интервью РБК.

Напомним, вчера стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent пробила отметку в $25 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). В 20.43 (мск) стоимость одного барреля достигла $24,96.

