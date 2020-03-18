Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Сегодня стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent пробила отметку в $25 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). В 20:43 (мск) стоимость одного барреля достигла $24,96.

За сутки цена за баррель упала на 15,1%. Нефть WTI с поставками в апреле торговалась за $20,56, снизившись на 31,0%, пишут «Ведомости».

Сегодняшнее снижение стоимости нефти отразилось и на курсах валют. Курс доллара уже поднимался выше 80 рублей. После этого и евро достигал планки в 88 рублей.

Кроме того, сегодня, когда цены на нефть достигли отметки в $27 подчеркивалось — такая цена последний раз наблюдалась в 2003 году.

Напомним, что в марте Россия не поддержала продление соглашения с ОПЕК о сокращении добыче нефти. Следом за этим нефтяные котировки стремительно обрушились.