Всех прибывающих в Россию будут отправлять на 14-дневный карантин

Главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов изолировать всех прибывших на территорию России на 14 дней. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Также все прилетевшие должны сообщать о своем возвращении, месте пребывания и о сроках отсутствия на горячую линию. В случае ухудшения здоровья они должны вызвать врачей на дом и строго соблюдать 14-дневный карантин.

Напомним, Россия с 20 марта введет временные ограничения на авиаперелеты в Великобританию, США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Исключение сделают для регулярный рейсов из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно. Они будут выполняться через терминал F аэропорта Шереметьево.

С 16 марта уже ограничены полеты в страны Европейского союза. Регулярные рейсы выполняются только в столицы государств.