Россия ограничит авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Россия с 20 марта введет временные ограничения на авиаперелеты в Великобританию, США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Соответствующее поручение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Исключение сделают для регулярный рейсов из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно. Они будут выполняться через терминал F аэропорта Шереметьево.

Ранее стало известно, что Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны Европейского союза. Регулярные рейсы будут выполнять только в столицы государств.

Отметим, что в обоих случаях запрет не распространяется на чартерные рейсы.

