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В Москве будут совершать ежедневные крестные ходы против коронавируса

11:58, 19.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус 3
В Москве будут совершать ежедневные крестные ходы против коронавируса
Фото: @peter_eremeev

В Москве монахи Высоко-Петровского монастыря будут ежедневно проводить крестный ход с молебным пением об избавлении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает игумен Петр Еремеев.

«Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся», — подписано фото.

Первый крестный ход был совершен вчера вечером. По словам священника, традиция совершения крестных ходов во время бедствий утвердилась еще в Византии.

«Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит!» — отметил священник.

Отметим, что ДУМ РТ запретило в мечетях коллективные молитвы.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:06
    Дожили? А больницы врачи где??? Смешно просто.
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  • Анонимно 12:25
    Россия сходить с ума .
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  • Анонимно 12:28
    Странно, всегда считал Москву продвинутым городом. Откуда там вообще такие?
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