В Москве будут совершать ежедневные крестные ходы против коронавируса

Фото: @peter_eremeev

В Москве монахи Высоко-Петровского монастыря будут ежедневно проводить крестный ход с молебным пением об избавлении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает игумен Петр Еремеев.

«Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся», — подписано фото.

Первый крестный ход был совершен вчера вечером. По словам священника, традиция совершения крестных ходов во время бедствий утвердилась еще в Византии.

«Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит!» — отметил священник.



Отметим, что ДУМ РТ запретило в мечетях коллективные молитвы.