ДУМ РТ запретило коллективные молитвы в мечетях

Фото: ДУМ РТ

Духовное управление мусульман запретило проводить коллективные молитвы с прихожанами. Пятикратные молитвы с участием прихожан будут проводиться только в индивидуальном порядке.

Коллективное совершение намаза будет проводиться с участием только сотрудников мечетей. Верующим с ослабленным иммунитетом разрешено не приходить — это не будет считаться грехом. Кроме того, приостановлена практика проведения маджлисов, никахов и имянаречения с участием большого количества людей, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее ДУМ РТ рекомендовало сокращать время молитв.

