Из-за коронавируса к сервисам доставки еды подключилось на 20% больше казанских рестораторов

Фото: Максим Платонов

Сервисы доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» отметили резкий рост числа заявок на подключение к доставке. В Казани число заявок на подключение к сервисам выросло на 20%.

Как отметил представитель сервиса Delivery Club в Казани, Перми и Самаре зафиксирован рост на 20%. Больше всего рестораторов подключилось к сервису в Московском регионе.

«Возможно, рестораторы изучили опыт зарубежных стран, в которых на фоне коронавируса произошел бум доставки. Либо уже столкнулись со снижением трафика в тех российских городах, где были зафиксированы случаи заражения и введены профилактические меры», — цитирует РБК пресс-службу Delivery Club.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Челнах меры против эпидемии привели к росту заказов на доставку цветов.

