Новости общества

08:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах из-за коронавируса люди начали чаще заказывать доставку цветов

08:07, 19.03.2020
В Челнах из-за коронавируса люди начали чаще заказывать доставку цветов
Фото: Ирина Анисимова

В Набережных Челнах предприниматели отметили, что эпидемия привела к росту заказов на доставку. Люди все больше заказывают на дом готовую еду, продукты питания, лекарства и даже цветы.

Об увеличении количества заказов на доставку рассказала предпринимательница Алина Гараева.

«Сейчас наблюдаем тенденцию по росту доставок, люди предпочитают получать цветы, не выходя из дома. «Цветочный Вальс» работает в штатном режиме, мы обрабатываем поверхности дезинфицирующими средствами, флористы работают в масках», — цитирует бизнес-леди Сhelny-biz.ru.

Ранее мобильный маркетплейс Joom запустил в России сервис доставки продуктов из гипермаркетов на дом — Joom Fresh.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров