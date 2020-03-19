В Челнах из-за коронавируса люди начали чаще заказывать доставку цветов

Фото: Ирина Анисимова

В Набережных Челнах предприниматели отметили, что эпидемия привела к росту заказов на доставку. Люди все больше заказывают на дом готовую еду, продукты питания, лекарства и даже цветы.

Об увеличении количества заказов на доставку рассказала предпринимательница Алина Гараева.

«Сейчас наблюдаем тенденцию по росту доставок, люди предпочитают получать цветы, не выходя из дома. «Цветочный Вальс» работает в штатном режиме, мы обрабатываем поверхности дезинфицирующими средствами, флористы работают в масках», — цитирует бизнес-леди Сhelny-biz.ru.



Ранее мобильный маркетплейс Joom запустил в России сервис доставки продуктов из гипермаркетов на дом — Joom Fresh.

