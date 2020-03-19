Дальнобойщики из РТ застряли на границе Грузии: возможны перебои с фруктами и овощами

Пандемия коронавируса вынуждает страны закрывать свои границы и приостанавливать морское, железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В большинстве случаев запрет на перемещение не касается грузоперевозок, однако на этой неделе у сотни российских дальнобойщиков все же возникли проблемы с пропускным режимом на территории Европы.



Более 100 фур из Брянской, Смоленской и Московской областей застряли на границе Италии и Словении из-за коронавируса. Причина — Словения закрыла въезд всего автотранспорта на свою территорию, кроме машин с «родными» госномерами. Таким образом, выезжающие из Италии дальнобойщики не могут покинуть страну.

Также с проблемой выезда из Италии столкнулись калининградские дальнобойщики. На сей раз из-за закрытия границ Венгрией. При этом путь для отступления все же есть — никто не запрещает выехать из Италии, к примеру, через Австрию.



Еще одним фактором, способным отразиться на поставках, может стать ажиотажный спрос на товары первой необходимости. На этой неделе по всей России отмечается всплеск покупательской активности: люди (то ли из-за новостей о коронавирусе, то ли из-за обвала рубля) закупают впрок туалетную бумагу, крупы и консервы.

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