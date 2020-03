Основатель британского филиала ультрас «Рубина» рассказал, как полюбил казанский клуб из-за коронавируса

Британский журналист и болельщик «Вест Хэма» Бенджи Ланьядо начал смотреть российскую Премьер-лигу, после того как АПЛ ушла на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Он рассказал, как вместе с другом выбрал матч между тульским «Арсеналом» и «Рубином». Болеть решил за казанскую команду, поскольку лондонсккий «Арсенал» является одним из принципиальных соперников «Вест Хэма».

FYI in lieu of any domestic football — the Russian premier league is still going and I’ve decided to support Rubin Kazan until the end of the season. Let me know if you want to be in #KazanUltrasUK. We’re 4th bottom at the mo but got our first win since October yesterday.