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Основатель британского филиала ультрас «Рубина» рассказал, как полюбил казанский клуб из-за коронавируса

00:29, 19.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Основатель британского филиала ультрас «Рубина» рассказал, как полюбил казанский клуб из-за коронавируса
Фото: sports.ru

Британский журналист и болельщик «Вест Хэма» Бенджи Ланьядо начал смотреть российскую Премьер-лигу, после того как АПЛ ушла на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Он рассказал, как вместе с другом выбрал матч между тульским «Арсеналом» и «Рубином». Болеть решил за казанскую команду, поскольку лондонсккий «Арсенал» является одним из принципиальных соперников «Вест Хэма».

«Еще я помнил «Рубин» по знаменитой победе над «Барселоной». Плюс знал, что они из Татарстана, а это очаровательное место», — передает sports.ru.

Ланьядо подчеркнул, что по окончании эпидемии надеется побывать в Казани. «Похоже, это красивый город в поразительной части мира», — добавил британский болельщик «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
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