Основатель британского филиала ультрас «Рубина» рассказал, как полюбил казанский клуб из-за коронавируса

Британский журналист и болельщик «Вест Хэма» Бенджи Ланьядо начал смотреть российскую Премьер-лигу, после того как АПЛ ушла на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Он рассказал, как вместе с другом выбрал матч между тульским «Арсеналом» и «Рубином». Болеть решил за казанскую команду, поскольку лондонсккий «Арсенал» является одним из принципиальных соперников «Вест Хэма».

FYI in lieu of any domestic football — the Russian premier league is still going and I’ve decided to support Rubin Kazan until the end of the season. Let me know if you want to be in #KazanUltrasUK. We’re 4th bottom at the mo but got our first win since October yesterday. — Benji Lanyado (@benjilanyado) March 15, 2020

«Еще я помнил «Рубин» по знаменитой победе над «Барселоной». Плюс знал, что они из Татарстана, а это очаровательное место», — передает sports.ru.

Ланьядо подчеркнул, что по окончании эпидемии надеется побывать в Казани. «Похоже, это красивый город в поразительной части мира», — добавил британский болельщик «Рубина».