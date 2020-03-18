Футболисты и тренеры «Рубина» сдадут тест на коронавирус

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о планах команды на время приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

«Мы возьмем пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда и персонал сдадут тест на коронавирус», — сказал Слуцкий.

При этом сам тренер казанской команды намерен поддержать мировую акцию по уходу на карантин. По словам Слуцкого, люди должны думать не только о своей безопасности, но и об окружающих, и призвал всех самоизолироваться на какое-то время.

«Сейчас мы все должны быть максимально правильными, и я призываю всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет, — постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих», — заявил тренер казанцев.

Накануне было принято решение о приостановке чемпионатов России по футболу сроком до 10 апреля.

Ранее стало известно, что казанский «Рубин» перевел воспитанников своей футбольной академии на дистанционное обучение.

Напомним, вчера с призывом уйти на карантин выступил капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.