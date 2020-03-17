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Академия «Рубина» перешла на дистанционное обучение

12:35, 17.03.2020
Академия «Рубина» перешла на дистанционное обучение
Фото: vk.com/fcrk

Воспитанники академии футбольного клуба «Рубин» переведены на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и введением в Республике Татарстан особого санитарно-эпидемиологического режима, сообщает пресс-служба казанского клуба.

По словам директора академии Марселя Малюкова, такое решение принято с целью обеспечения безопасности детей.

— Мы приняли решение последнюю неделю перед каникулами провести на дистанционном обучении, сейчас для всех детей так будет безопаснее. Распустили пока до 1 апреля, потом будем ориентироваться на текущую обстановку, — заявил Малюков.

Напомним, особый режим в Татарстане был введен сроком до 15 апреля.

СпортФутболОбщество Татарстан
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